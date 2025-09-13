Reprodução Em Som Maior, de 1965, e Pra você, Ilza, sua última obra, de 2024, totalmente dedicadas à mulher, Ilza Souza Silva,





O Brasil perdeu neste sábado (13) um dos seus instrumentistas mais criativos e originais. Nos palcos

Hermeto Pascoal, que faleceu aos 89 anos, deixou uma vasta discografia.

São vários discos solos, além de participações marcantes em grupos e gravações emblemáticas.



Além de sua criatividade nos palcos, o "Bruxo", como era carinhosamente chamado justamente por sua genialidade, deixa pelo menos 13 álbuns considerados fundamentais na sua longa carreira, que marcaram momentos icônicos de sua trajetória.

Confira:

Em Som Maior (1965)



Único disco do grupo Sambrasa Trio, grupo de samba-jazz formado por Hermeto Pascoal no piano, Humberto Clayber no baixo e Airto Moreira na bateria. Além da faixa "Coalhada", de Hermeto, há “Aleluia”, de Edu Lobo e Ruy Guerra, “Nem o mar sabia”, de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli, e “Arrastão”, de Edu Lobo e Vinicius de Moraes.

Quarteto novo (1967)

Em 1967, Theo de Barros (contrabaixo e violão), Heraldo do Monte (viola e guitarra) e Airto Moreira (bateria), que formaram um trio para acompanhar Geraldo Vandré em apresentações, recebeu a companhia de Hemeto Pascoal (piano e flauta). Eles, então, gravaram o único disco, "Quarteto novo", com músicas de Vandré e parceiros.

Brazilian Octopus (1969)

No fim dos anos 1960, Hemerto juntou-se ao guitarrista Lanny Gordin, ao pianista Cido Bianchi, ao violonista Olmir Stocker, ao contrabaixista Nilson da Matta e, juntos, no Brazilian Octopus, surgiu um grupo criado pela empresa têxtil Rhodia para animar seus desfiles. A turma lançou um álbum, em 1969.

Hermeto Pascoal (1971)

Em 1971, levado pelo percussionista Airto Moreira, que tocava com o trompetista e mito do jazz Miles Davis, o músico gravou nos Estados Unidos “Hermeto”, seu primeiro LP solo, no qual gravou com orquestra e teve sua primeira experiência como arranjador.

A música livre de Hermeto Pascoal (1973)

Em 1973, o músico gravou um disco no Brasil que entrou para a história por sua inovação: ele tocou entre porcos, galinhas, gansos e perus. Críticos diziam que Hermeto estava determinado a provar "que a música está em qualquer lugar, num chiqueiro, num galinheiro, numa panela cheia de pedras, em garrafas, serras velhas ou em apitos".



Slaves mass (1977)



Gravadas nos Estados Unidos, com produção de Airto Moreira e Flora Purim, todas as sete músicas da versão original do disco foram escritas e arranjadas pelo próprio Hermeto, além de tocar teclado, sax soprano, flauta e violão.

Cérebro magnético (1980)

O disco de 1980 tem canções como "Voz e vento", "Vou esperar" e a engenhosa "Dança na selva da cidade grande". Ele gravou o instrumental sozinho, com seu grupo fazendo só o vocal.

Montreux Jazz Festival ao vivo (Elis Regina, 1982)

O álbum lançado em 1982, que traz o show de Elis feito em 1979 num dos festivais de jazz mais famosos do mundo, tem a participação de Hermeto. Elis, em junho de 1979, fez um show antes do Bruxo. Ele tocou com ela "Corcovado" e "Garota de Ipanema", numa apresentação inesquecível.

Brasil Universo (1986)

Álbum lançado quando Hermeto completou 50 anos. Tem sua marca, com a sinfonia de garrafas, triângulos, sanfona e cordas, envoltas em fita crepe e sacos de lixo, gravada nas 11 faixas. Em "Crianças", por exemplo, ele toca garrafas soprando-as como faria com um sax. Ele também usou o ruído da festa de 30 crianças.

Hermeto solo por diferentes caminhos (1988)

Sozinho, o Bruxo toca piano solo no álbum duplo lançado em 1988. No primeiro, interpreta suas próprias composições; no segundo, vai de Luiz Gonzaga, Johnny Alf, Peter Pan, Humberto Teixeira, Pixinguinha e outros.

Mundo Verde Esperança (2003)

No disco, das 14 faixas totais, 13 que levam nomes dos netos de Hermeto; a outra é uma homenagem ao instrumentista Victor Assis Brasil. "Mundo verde esperança" traz a participação das instrumentistas Beth Dau, Joana Flor, Mariana Bernardes, da Itiberê Orquestra Família, comandada por Itiberê Zwarg.





Hermeto Pascoal e sua Visão Original do Forró (2018)

Lançado em 2018, mas gravado em 1999 na cidade de Recife, "Hermeto Pascoal e sua Visão Original do Forró" traz o instrumentista brilhando na sanfona em 17 faixas e com convidados especiais como Alceu Valença, João Claudio Moreno e Marina Elali.

Pra você, Ilza (2024)

O último álbum do músico teve canções totalmente dedicadas à mulher, Ilza Souza Silva, mãe de seus seis filhos e sua companheira de 1954 a 2000, ano em que ela faleceu, por causa de um câncer. O disco, lançado pela gravadora Rocinante, foi criado a partir de um livro que Hermeto escreveu entre 1999 e 2000 e apresenta um repertório que mescla choros com outros ritmos universais.

