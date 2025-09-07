Instagram/@joaosilva João Silva promove after com Travis Scott após The Town

O apresentador João Silva, filho de Faustão, movimentou a noite paulistana após a abertura do The Town 2025.

Neste sábado (6), ele reuniu amigos e convidados em uma casa noturna para um after exclusivo que teve como atração principal o rapper Travis Scott.

O artista norte-americano, headliner da primeira noite do festival, surpreendeu os presentes ao realizar um pocket-show no evento.

Nas redes sociais, João escreveu em uma foto ao lado do artista: “Como é bom te receber na minha casa, meu amigo!” , escreveu.

Travis Scott tem feito do Brasil um destino frequente. Em julho, foi o destaque da festa de aniversário do jogador Vini Jr., no Rio de Janeiro, e, no fim do ano passado, já havia sido headliner de uma das noites do Rock in Rio.

The Town

O festival, dos mesmos criadores do Rock in Rio, promete reunir grandes nomes nacionais e internacionais até o dia 14 de setembro.

Neste sábado (06), o evento trouxe apresentações de Travis Scott, Lauryn Hill, Filipe Ret, Karol Conká, Ebony, Julia Costa e Matuê.

A programação segue até o próximo fim de semana, trazendo ao palco artistas como Katy Perry, Mariah Carey, Ivete Sangalo, Ludmilla, Pitty, Backstreet Boys, Green Day, Lionel Richie, J Balvin e Criolo.



