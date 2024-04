Reprodução/Instagram Jaquelline quebra silêncio após Lucas Souza assumir bissexualidade

Jaquelline Grohalski se pronunciou nas redes sociais sobre a revelação do ex-namorado Lucas Souza ser "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual" . A campeã de A Fazenda 15 rebateu as críticas que recebeu por conta da notícia.

A influenciadora contou que já sabia da sexualidade do ex-militar e afirmou que nunca foi um problema para o relacionamento deles.

"Eu queria deixar bem claro aqui para vocês que ele não me enganou. Ele não mentiu para mim. Sempre teve muita verdade e eu que quis continuar e tentar o nosso relacionamento assim. Estou feliz por ele. Sigo como amiga do Lucas, e, para o que ele precisar, eu estarei aqui para ajudar e apoiar", começou ela.

Na sequência, a ex-BBB garantiu que irá tomar providências caso, encontre comentários preconceituosos no perfil. "Eu não vou aceitar pessoas homofóbicas no meu Instagram, se eu ver comentários assim, eu vou tirar print e vou processar, tá bom? O meu irmão ele é homossexual, não permito e nunca permitirei [falas preconceituosas]", completou.

Ainda no desabafo, Jaquelline detonou aqueles que cobram afirmações sobre a vida sexual dos outros. "Eu acho ridículo essa cobrança das pessoas quererem saber o que você é. Existe uma pressão muito grande da sociedade e, muitas vezes, as pessoas não entendem o tanto que essas palavras de cobranças fazem mal para uma pessoa, fisicamente e emocionalmente. As pessoas gostam de brincar, fazer piada e achar que é legal, mas não é", disparou.

O namoro de Jaquelline Grohalski e Lucas Souza acabou, pela segunda vez, no início do mês. No perfil do X, antigo Twitter, o ex-militar compartilhou um comunicado declarando o término.

"Eu e Jaque não estamos mais juntos. Conversamos e resolvemos colocar um ponto final na nossa história como casal, porém o carinho e amizade permanecem. Desejo a ela toda a sorte do mundo e peço a vocês que nos apoiem neste momento difícil", escreveu ele.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp