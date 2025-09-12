Reprodução/Instagram Especial de Backstreet Boys

O The Town 2025 recomeçará nesta sexta-feira (12) com uma programação liderada pelos Backstreet Boys, uma das boy bands mais bem-sucedidas da história da música.

O quinteto americano, formado por AJ, Howie, Nick, Kevin e Brian, tem mais de trinta anos de carreira e promete transformar o festival em uma viagem nostálgica.

Essa não é a primeira passagem recente do grupo pelo Brasil: em 2023, eles lotaram estádios em São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Agora, de volta ao país, o público poderá reviver clássicos como I Want It That Way, Everybody e As Long as You Love Me, acompanhados das coreografias que marcaram os anos 1990 e 2000 e se tornaram febre mundial.

Confira cinco clipes que ajudaram a consolidar os Backstreet Boys como ícones pop globais:

I Want It That Way





Lançada em 12 de abril de 1999 como o primeiro single do terceiro álbum de estúdio dos Backstreet Boys, Millennium, a balada pop aborda um relacionamento marcado pela distância emocional ou física.

O clipe, gravado em um aeroporto de Los Angeles, tornou-se o mais icônico da carreira da banda, acumulando até hoje 1,6 bilhões de visualizações.

A música rapidamente se tornou um hino do pop, enquanto o vídeo se consolidou como um verdadeiro cartão de visita da década de 1990.

As Long As You Love Me





“As Long as You Love Me” é um dos grandes sucessos dos Backstreet Boys. A faixa integrou o álbum de estreia do grupo nos Estados Unidos, Backstreet Boys (1997), e também o segundo disco lançado mundialmente, Backstreet’s Back (1997).

O clipe acumula mais de 666 milhões de visualizações no YouTube, prova da força atemporal da canção.

Everybody





Com mais de 611 milhões de visualizações no YouTube, o clipe de Everybody foi dirigido por Joseph Kahn e traz inspiração em Thriller, de Michael Jackson.

Assim como o clássico de 1983, o vídeo brinca com elementos do cinema de terror, em uma paródia que marcou época.

Shape of My Heart





Com 437 milhões de visualizações, Shape of My Heart foi o primeiro single do quarto álbum da boy band americana Backstreet Boys, Black & Blue.

A faixa estreou na 9ª posição da Billboard Hot 100 e conquistou o topo das paradas na Nova Zelândia, Austrália, Brasil, Suíça, Itália e Alemanha, mantendo-se em 1º lugar por 15 semanas consecutivas.

Show Me The Meaning Of Being Lonely









Com 338 milhões de visualizações, Show Me the Meaning of Being Lonely é uma faixa do terceiro álbum de estúdio dos Backstreet Boys, Millennium (1999).

A canção foi escrita por Max Martin e Herbie Crichlow, e teve produção de Martin ao lado de Kristian Lundin. Lançada como terceiro single do álbum pela Jive Records em 14 de dezembro de 1999, a música rapidamente conquistou fãs ao redor do mundo.