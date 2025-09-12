Reprodução/ TV Globo Ludmillah Anjos chora no "Encontro"

Ludmillah Anjos, de 37 anos, não conteve as lágrimas durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta". Na quinta-feira (11), durante a exibição ao vivo da atração matinal da Globo, a atriz chorou ao falar de um acidente que sofreu em 2023.



"Achei que iria literalmente morrer, quando acordei e tive consciência que tinha sofrido um acidente gravíssimo, estava na UTI, eu fiquei muito assustada", recordou, com a voz embargada.





"Mas, minha preocupação maior, que nunca me esqueço foi: 'Venha cá, eu estou direitinho, vou andar e meus dentes estão tudo aqui para eu sorrir'.", acrescentou a artista, vista na produção "Encantado's".

Chorando, Ludmillah ainda agradeceu Patrícia Poeta e os demais funcionários do programa. "Muito emocionada porque passa um filme na nossa cabeça. Mas, o mais especial é saber o quanto sou querida por você e por toda sua equipe, Pati", disse.

Relembre

Ludmillah Anjos sofreu um acidente em julho de 2023. Na ocasião, o carro em que ela estava bateu em um poste. O episódio ocorreu em meio às filmagens de um longa-metragem.

Em virtude da batida, a artista precisou ser encaminhada ao hospital e ficou um período na UTI. Lesões no braço, ombro e bacia, além de seis costelas fraturadas, foram alguns dos danos no quadro de saúde dela.

Ludmillah ganhou destaque pela interpretação de Krystal na série de humor "Encantado's", mas também já participou de um reality show. Trata-se do "The Voice Brasil", antes exibido na Globo e prestes a ganhar uma nova versão, sob a direção de Boninho, no SBT.