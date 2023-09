Reprodução/Instagram/Jefferson Alves - 18.07.2023 Ludmillah Anjos sofreu acidente de carro





A cantora e atriz Ludmillah Anjos fez um desabafo, nesta terça-feira (5), ao relembrar o acidente de carro que sofreu em julho deste ano. A ex-participante do "The Voice Brasil" participou do "Encontro" com Patrícia Poeta e contou que ainda não conseguiu voltar a trabalhar.

Ela teve fraturas nas costelas e sangramento interno na cabeça e no fígado. "Foi muito traumatizante. Eu estou sem trabalhar, sem fazer show, sem atuar. Estou de atestado por dois meses. Estou na fisioterapia. Fiquei muito mal, achei que a culpa era minha. Também foram só dois dias, pois, no terceiro, eu queria descer na boquinha da garrafa", desabafou Ludmillah Anjos.



A cantora explicou a Patrícia Poeta que segue em reabilitação com acompanhamento de diversos profissionais. "Fono, otorrino, especialista de voz. Porque a voz ficou debilitada. Os bombeiros falaram para minha esposa que gritei muito, mas eu não lembro. Eu fiquei sem voz. O único medo do cantor é [perder a voz], fazer o que ama", disse.

Sem perder a alegria, Ludmillah Anjos arrancou risadas da plateia ao afirmar que disse a Deus que não era a hora de morrer, já que ela poderia "perturbar mais gente na terra". "Eu tive muito medo de morrer. Mas, ao mesmo tempo, fui empoderada. Porque eu falei com Deus que eu não queria morrer, ir para outra vida", completou.