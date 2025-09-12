Foto/Reprodução: Memória Globo Rejane Schumann em "O Feijão e o Sonho"

A ex-atriz da Globo Rejane Schumann, 74, que marcou presença em produções de destaque da emissora nos anos 1970, está em processo de recuperação após um período de cuidados intensivos. Quem acompanha de perto esse momento é a ativista Deise Falci, que tem compartilhado atualizações sobre a saúde da artista.

Deise publicou registros de uma visita em seu perfil no Instagram. Nos vídeos, Schumann aparece bem cuidada e até arranca risadas ao ser elogiada pela roupa que vestia. Em outro momento, surpreendeu ao se comunicar em diferentes idiomas, como inglês e italiano.

“Ela fala várias línguas! Cada vez me surpreende mais” , comentou a ativista.

Na legenda da publicação, Deise detalhou a rotina atual da atriz:

“Muitas confusões mentais, é claro, mas estamos ajeitando muitas coisas nesta semana. Ela vai fazer exames, está com acompanhamento psicológico e temos uma baita notícia pra dar em breve!”, escreveu.





Trajetória na televisão e no cinema

Rejane Schumann fez parte de novelas de grande audiência da Globo, entre elas "O Feijão e o Sonho" (1976), "O Astro" (1977), "Dancin’ Days" (1978) e "Pai Herói" (1979). No cinema, participou de produções como "O Grande Rodeio" (1975) e "Motorista Sem Limites" (1970).

Formada em teatro e direito, a artista também teve passagens pelo jornalismo e pela literatura, atuando como escritora, apresentadora e repórter, além de sua carreira jurídica.