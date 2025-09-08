Divulgação/TV Globo Ex-atriz da Globo Rejane Schumann recebe ajuda após abandono

Aos 74 anos, a ex-atriz da Globo Rejane Schumann voltou a ganhar visibilidade, mas desta vez por um motivo delicado. Conhecida por papéis marcantes em novelas da década de 1970, ela foi encontrada em condições de abandono em um apartamento em Porto Alegre (RS). Desde então, voluntários têm se mobilizado para garantir a ela dignidade e cuidados básicos.





Um resgate inesperado

A ativista Deise Falci, que inicialmente foi ao imóvel para retirar animais em situação de maus-tratos, relatou que se surpreendeu com o estado da ex-atriz. Segundo ela, Rejane estava muito magra, debilitada, sem água potável e sem condições mínimas de higiene. O cheiro forte e o barulho de animais chamaram a atenção de vizinhos, que denunciaram o caso.

No apartamento, além da limpeza feita por voluntários, foi preciso abastecer a geladeira, trocar roupas de cama e providenciar um colchão novo.

Um dia de cuidados especiais

Depois do resgate, Rejane também pôde vivenciar momentos de autoestima recuperada. Levada a um salão de beleza por voluntários, ganhou corte de cabelo e tratamento completo.

Reaproximação familiar

Apesar de estar sozinha, Rejane não ficará desamparada. Após a repercussão do caso, uma sobrinha foi localizada e decidiu assumir os cuidados da tia. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul explicou que os familiares não tinham conhecimento da real situação da atriz, já que os contatos esporádicos não revelavam sinais de abandono. Agora, Rejane será acompanhada por uma assistente social e deverá morar em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre.

Segundo relatos, a ex-atriz havia se afastado da família nos últimos anos e, com a morte do irmão, rompeu ainda mais os laços.

Da TV ao isolamento

Rejane Schumann foi um dos rostos marcantes das novelas da Globo nos anos 1970. Atuou em “O Feijão e o Sonho” (1976), “O Astro” (1977), “Dancin’ Days” (1978) e “Pai Herói” (1979), além de participações no cinema em produções como "O Grande Rodeio" (1975) e "Motorista Sem Limites" (1970).