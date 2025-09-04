Foto/Reprodução: Memória Globo Rejane Schumann em "O Feijão e o Sonho"

Conhecida pela trajetória no audiovisual brasileiro, Rejane Schumann foi encontrada em condições precárias na quarta-feira (3). Segundo a ativista Deise Falci, a ex-contratada da Rede Globo estava em uma casa repleta de sujeita e sem mantimentos básicos.

A artista foi achada durante um chamado de resgate de maus-tratos, atendido pela polícia civil em Porto Alegre. "Fui fazer um resgate com a polícia civil em um apartamento de uma senhora que tinha quatro cães e três gatos. Mas, na verdade, quando a gente chegou lá, quem estava mais em maus-tratos era a própria senhora do que os animais. Foi a primeira vez que senti uma vontade muito maior de resgatar uma pessoa do que os animais", contou Deise.





"O forte odor de urina se sentia da rua do portão do prédio. Quando entramos, havia bastante xixi e fezes dos cães e ela não tinha absolutamente nenhum produto de limpeza", acrescentou ela, que afirmou ter feito uma limpeza no local.

A ativista pontuou que os animais tinham ração para se alimentar, já a geladeira estava vazia. Nem mesmo água potável havia na propriedade. "Ela estava com muita fome, mas os animais tinham ração. Ela não tinha nada. Geladeira completamente vazia. Não tinha nem água", declarou.

"Pessoas que queiram a ajudar indo lá, organizar as contas dela, a casa, alguém da limpeza, uma vaquinha... Pessoas que estão com o cartão de crédito dela foram intimadas a irem à delegacia. A gente está investigando tudo isso", prosseguiu.

Deise Falci ainda disse que Rejane estava "sozinha, sem familiares e com início de demência". "Ela é uma senhora superinteligente e que conversa superbem. Algumas coisas ela se confunde, mas tem muitos momentos lúcidos. Tem a questão dela não estar tomando banho e não estar conseguindo manter a casa limpa", alegou.

"Ela não consegue atinar de se alimentar e tomar água. Mas ela interagiu bem com a gente. Ela não é uma pessoa louca. Acredito que um grupo de ajuda vai fazer muito bem a essa senhora. A Rejane ficou muito feliz e emocionada. Ela chorou e ganhei um abraço enorme e apertado", concluiu.

"O Feijão e o Sonho", "Dancin' Days", "Espelho Mágico" e "Pai Herói" foram algumas das produções em que Rejane Schumann esteve no elenco. O iG Gente entrou em contato com a polícia civil para mais detalhes sobre o caso, bem como informações sobre possíveis assistências dadas para a atriz.