Reprodução/Instagram/@deisefalci Quem é Rejane Schumann, atriz da Globo em situação crítica

A ex-atriz da TV Globo Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada em situação de abandono total em seu apartamento na capital gaúcha nesta quarta-feira (3). O resgate aconteceu durante uma operação da Polícia Civil em conjunto com a ativista Deise Falci, voltada inicialmente para cães e gatos em risco.





A surpresa, no entanto, veio quando os agentes constataram que a própria moradora precisava de ajuda urgente. Segundo relatos de Deise, Rejane estava extremamente magra, sem tomar banho há meses, com sinais de demência, sem alimentos, água potável ou produtos de higiene, enquanto quatro cães e dois gatos viviam no mesmo espaço.

“Foi a primeira vez que senti vontade de resgatar uma pessoa mais do que os animais. A geladeira estava completamente vazia. Não tinha nem água”, disse Deise, emocionada.

O apartamento apresentava condições insalubres, com cheiro forte perceptível do lado de fora, colchões sujos e total ausência de estrutura mínima para sobrevivência. A ativista e voluntários iniciaram imediatamente a limpeza do local e abasteceram a geladeira da atriz. Uma campanha online também foi aberta para oferecer apoio financeiro, mantimentos, cuidados médicos e produtos de higiene para Rejane e seus animais.

Carreira marcada pelo sucesso

Rejane Schumann conquistou destaque nas décadas de 1970 e 1980, integrando o elenco de novelas históricas da Globo, como "O Feijão e o Sonho" (1976), "O Astro" (1977), "Dancin’ Days" (1978) e "Pai Herói" (1979). Além da televisão, atuou em filmes como "Motorista Sem Limites" (1970) e "O Grande Rodeio" (1975).

Formada em teatro e direito, Rejane também trabalhou como escritora, apresentadora, repórter e na área jurídica, mantendo um perfil reservado, mas respeitado no meio artístico. Hoje, sua situação chama atenção para o envelhecimento de artistas fora dos holofotes e a importância de redes de apoio para pessoas idosas em vulnerabilidade.