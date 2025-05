Reprodução: Instagram/@tati Tati Machado

A apresentadora Tati Machado revelou, nesta terça-feira (13), que perdeu o bebê. De acordo com a nota publicada pela equipe da artista, os médicos constataram a parada dos batimentos cardíacos de Rael devido a causas que ainda estão em análise.

Grávida de 33 semanas, a host do Saia Justa deu entrada na maternidade após perceber a ausência de movimentos de seu bebê. A nota ainda ressalta o trabalho de parto realizado com muita "coragem e profunda dor".

"Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados", garantiu a equipe de Tati. "Agradecemos imensamente o crinho e o respeito de todos", reforça o time. "Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a fam[ilia precisam", finaliza a mensagem.

Nas redes sociais, Machado dividia com os seguidores momentos importantes de sua gestação, que foi fruto do relacionamento dela com o cineasta Bruno Monteiro. Em dezembro de 2024, a apresentadora contou a respeito da gravidez durante uma participação no Mais Você, comandado por Ana Maria Braga.