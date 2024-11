Reprodução Instagram Gusttavo Lima

Gusttavo Lima, de 35 anos, se tornou assunto das redes sociais. O motivo? Ter feito uma mudança no visual. Conhecido por ostentar uma barba longa e preenchida, o cantor e compositor resolveu fazer uma alteração nos fios do rosto e surpreendeu os internautas.





Edson Oliveira, que é o barbeiro oficial do sertanejo, publicou um vídeo no qual comentava a transformação do artista, que raspou a barba e manteve apenas o bigode. Segundo o profissional, a escolha foi pensada para o novo modelo de corte de cabelo adotado pelo músico.





Como Gusttavo pretende deixar as madeixas mais longas, o barbeiro optou por deixar o rosto do artista sem barba. Além disso, o próprio cantor queria ter mais praticidade sem a barba volumosa. "Visual novo, não aguentava mais ter que fazer a barba todo dia. Agora é algo mais prático", pontuou Lima.

Confira a mudança:

Reprodução Instagram - 8.11.2024 Veja o antes e depois de Gusttavo Lima





Habeas corpus

A Justiça decidiu manter, na última terça-feira (5), o habeas corpus que impede a prisão preventiva de Gusttavo Lima. A decisão foi unânime entre os juízes da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O cantor é investigado pela Operação Integration por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais.