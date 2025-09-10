Divulgação Anna Wintour

Quase duas décadas após o lançamento de O Diabo Veste Prada (2006), Anna Wintour falou pela primeira vez sobre o longa que imortalizou, de forma ficcional, a imagem de uma editora de moda implacável.

A inspiração para a personagem Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep, veio justamente da ex-editora-chefe da Vogue, considerada uma das figuras mais influentes da moda mundial.

Em entrevista a David Remnick, editor da New Yorker, no podcast The New Yorker Radio Hour, Anna relembrou a première do filme.

“Fui à première usando Prada, sem nenhum conhecimento sobre o conteúdo do filme. E acho que a indústria da moda estava adoravelmente preocupada comigo, com a possibilidade de eu acabar retratada sob uma perspectiva difícil”, contou, antes de completar que achou a versão “uma caricatura”.

Apesar da expectativa, a executiva se surpreendeu. “Antes de tudo, era a Meryl Streep, o que é fantástico. E então fui assistir ao filme e achei extremamente divertido. Foi muito engraçado. A Miuccia [Prada, estilista italiana, designer-chefe da Prada] e eu conversamos muito a respeito. Eu falei para ela: ‘Bem, foi realmente ótimo pra você’”, avaliou.

A fala acontece em meio a um momento simbólico: Anna deixou a chefia da Vogue em junho e acompanhou a confirmação da continuação do longa.

Com direção novamente de David Frankel, O Diabo Veste Prada 2 reunirá Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, além de Stanley Tucci, e tem estreia prevista para maio de 2026.

No Oscar de 2007, o primeiro filme recebeu indicações nas categorias de Melhor Atriz (Meryl Streep) e Melhor Figurino, consolidando-se como uma das produções mais marcantes da moda no cinema.