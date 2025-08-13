Instagram/Reprodução Homem invade set de “O Diabo Veste Prada 2”

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado atenção ao mostrar o momento em que um homem atravessa, de forma totalmente distraída, o set de filmagens de O Diabo Veste Prada 2, em Nova York.

Identificado como Ryan, ele contou que só descobriu a “intromissão” acidental durante uma conversa com colegas de trabalho. Um deles revelou ter registrado a cena e enviou o vídeo.

Nas imagens, Ryan passa a poucos passos de Anne Hathaway e, logo à frente, estão Meryl Streep e Stanley Tucci.

Sem perceber a movimentação, ele segue seu caminho até ser chamado pela produção para sair da área de gravação.

O registro rapidamente viralizou, arrancando risadas de internautas e aumentando a expectativa para o lançamento da sequência do clássico de 2006.



Quase 20 anos após o lançamento de O Diabo Veste Prada 2, a sequência está oficialmente em produção. A Disney confirmou o retorno do elenco principal, além de anunciar novos nomes e um enredo inédito que trará os desafios editoriais da era digital.

O lançamento está previsto para 1º de maio de 2026, o que já tem causado grande alvoroço entre os fãs. As ruas de Nova York voltaram a servir de cenário para o filme, mas, segundo o The Hollywood Reporter, parte das filmagens ocorrerão também na Itália.

Estão confirmados no novo longa boa parte dos integrantes do elenco original: Meryl Streep(Miranda Priestly), Anne Hathaway(Andy Sachs), Emily Blunt(Emily Charlton) e Stanley Tucci(Nigel) estarão de volta na aguardada continuação.

Assim como no primeiro filme, o roteiro será assinado por A line Brosh McKenna, com David Frankel novamente na direção e Wendy Dinerman na produção.