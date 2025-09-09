Instagram/Reprodução/@raulgiljr Raul Gil recebe alta após internação em SP

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, recebeu alta do Hospital Moriah, em São Paulo, nesta terça-feira (9), após seis dias de internação.

Ele havia sido diagnosticado com abdome agudo inflamatório em decorrência de diverticulite aguda, além de apresentar um quadro de desidratação.

Raul Gil apresentou boa evolução clínica e pôde retornar para casa, onde continuará o tratamento. Nas redes sociais, seu filho, Raul Gil Jr., comemorou a saída do apresentador e compartilhou registros do momento.

De bom humor, Raul não perdeu a chance de brincar com a situação: “Tô saindo inteiro! Aliás, eu entrei inteiro! Não tinha nada” , disse.

Ele também aproveitou para agradecer ao médico da família e à equipe que o acompanhou durante a internação.

Raul Gil também publicou um vídeo em suas redes sociais e escreveu:

"Queridos amigos, hoje recebi alta e estamos de volta! Meu muitíssimo obrigado a todos os fãs e admiradores que oraram por mim, ao @hospitalmoriah, do qual conheço desde quando era a TV Record! E também aos grandes colaboradores que me deram uma atenção espetacular. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Obrigado!"

O apresentador deu entrada na unidade hospitalar no dia 3 de setembro, após sentir mal-estar. Depois de uma série de exames, os médicos recomendaram a internação para acompanhamento e tratamento adequado.



