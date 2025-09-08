Instagram/Reprodução/@joaogomescantor João Gomes mostra primeiro encontro dos filhos após nascimento de Joaquim

João Gomes compartilhou com os fãs um momento cheio de emoção nesta segunda-feira (08): o primeiro encontro entre seus filhos Jorge, de 1 ano e 8 meses, e o recém-nascido Joaquim, fruto de seu relacionamento com Ary Mirelle.

Nos Stories do Instagram, o cantor mostrou o primogênito curioso ao ver o caçula pela primeira vez, chegando até a tentar subir no berço hospitalar.

João escreveu: “Esses dois vão aprontar muito kkkkkkk”.

Já no feed, o cantor publicou fotos da família reunida e destacou a felicidade com a chegada do bebê:

“Meus troféus 🥰🧑‍🧑‍🧒‍🧒”.

Ary também compartilhou registros do parto e descreveu a emoção do momento: “Nosso Joaquim, você foi promessa de Deus, foi como nós sonhamos. Data: 07.09.2025. Hora do nascimento: 10h09”.