Reprodução/Internet Após polêmica, Raul Gil descarta briga com filha e neta

Raul Gil falou publicamente sobre a polêmica envolvendo sua filha Nanci e sua neta Raquel. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que irá ao ar neste domingo (24), o apresentador negou qualquer crise familiar e afirmou que continua mantendo carinho e apoio por ambas. A declaração ocorre após as duas acusarem Raul Gil Júnior de tentar impedir, por via judicial, que comentem assuntos familiares.

Durante a gravação com a emissora onde o apresentador trabalhou por muitos anos,se emocionou ao falar da filha. “Eu tiro o chapéu para a minha filha. Eu tiro meu coração para ela”, afirmou.

Segundo ele, não há desentendimento e sua postura sempre foi de amparo à família. Pelas redes sociais, Raul Gil já havia abordado o assunto, reafirmando seu afeto por Nanci e Raquel e negando que ambas tenham passado por dificuldades.

"Minha filha, desde que nasceu, eu cuido dela com o maior carinho do mundo. Quando ela fez 15 anos, meu Deus, entreguei meu coração, fiz um festão. Um monte de artista compareceu. A Nanci casou-se, teve programas na Record e na Rede Mulher", disse.

Raul Gil destacou todo o apoio que deu para a herdeira. "Minha filha nunca passou necessidade. Nem minha filha, nem minha neta, nenhuma das duas nunca passou necessidade. E todas as viagens que elas fizeram, eu estava lá, patrocinei, não queria nem saber. Londres, Japão, Coreia, eu estava lá", sinalizou.

Pediu retratação

O apresentador pediu que as duas se retratassem. "Eu agradeceria do fundo do meu coração, porque milhões de pessoas me estão condenando. Vocês, Nanci e Raquel, sabem o quanto trabalhei, lutei e viajei na minha carreira", completou.