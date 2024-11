Reprodução Instagram - 17.11.2024 Angela Ro Ro em foto publicada nas redes sociais

Angela Ro Ro revelou que a vida sexual ganhou uma nova perspectiva após os 50 anos. Prestes a completar 75, a cantora refletiu sobre a passagem do tempo e compartilhou detalhes da própria intimidade em entrevista recente.

Embora leve a fama de "pegadora", Angela confessou que nunca teve grande interesse em sexo na juventude, entretanto, destacou que isso mudou ao longo dos anos. “Nunca fui muito chegada a sexo, como as outras pessoas que conhecia. Mas, depois dos 50, comecei a me animar um pouco. Mesmo assim, tem outras coisas mais divertidas para fazer. Isso de viver em função de seduzir alguém ou de ser seduzida é algo que não levo muito em consideração como fator básico da vida”, declarou ao jornal O Globo.

A cantora também aproveitou para desmistificar a reputação de sedutora. “Engraçado, né? Quem me conhece sabe que não tenho nada a ver com essa fama. Talvez seja pelo jeito escancarado”, afirmou.

Questionada sobre a forte presença do tema amor nas músicas que compõe, Angela explicou que o sentimento romântico é uma constante na vida pessoal. “Volta e meia, namoro. É uma questão de afeto, companhia, carinho e tesão. Mas faz 75 anos que estou namorando o grande amor da minha vida, que sou eu”, afirmou.

Prestes a completar 75 anos, marcado para o dia 5 de dezembro, a cantora demonstra uma visão bem-humorada sobre o envelhecimento. “Meu grande amor é a vida. Ultimamente, nem faço questão de ter festa. Comemoro sozinha. Mas estou aberta à temporada do meu aniversário. Espero fazer 85, 95, 105, com as pessoas olhando para mim e dizendo: ‘Jesus, vamos precisar aturá-la’”, brincou.