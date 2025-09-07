Raphaela Cunha/Divulgação The Town: Paulo Vilhena fala sobre estilo e item obrigatório no evento





O The Town voltou a agitar o Autódromo de Interlagos neste domingo (7), reunindo uma multidão para o segundo dia de apresentações.

No line-up, nomes de peso como Capital Inicial, Sex Pistols, Green Day e o lendário Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, embalaram o público apaixonado por rock.

Entre os famosos que prestigiaram o festival, Paulo Vilhena marcou presença. Ao iG Gente, Paulo revelou qual item não pode faltar no visual durante festivais:

“Nesse caso aqui é um casaco, um casaco bom, porque está frio. São Paulo, setembro, Interlagos, um casaco bom, uma touca. É um bom acessório!”, contou.

Ele ainda falou sobre sua relação com o evento.

“Eu vim trabalhar um pouco e prestigiar mais um tanto, porque coincidentemente são bandas que eu amo, do rock brasileiro, do rock internacional, então é um trabalho com diversão”, afirmou.

Após a pausa durante a semana, o The Town volta a receber o público na próxima sexta-feira (12), dando início ao segundo fim de semana de shows.

A programação reunirá nomes de peso, como Backstreet Boys, Luísa Sonza, Mariah Carey, Ivete Sangalo, Katy Perry, Ludmilla e muitos outros.