Reprodução/Anderson Carvalho Pitty faz aquecimento para o The Town em São Paulo

Pitty realizará um show gratuito em São Paulo. O Ensaio da Pitty, que apresentará com exclusividadea apresentação da artista no The Town 2025, acontece no dia 3 de setembro, na Audio, de graça, mediante retirada de ingressos.

O evento faz parte da Eisen Rock Station, plataforma perene de incentivo à música e rock lançada este ano pela Eisenbahn.

A partir desta sexta-feira (29) às 14h, o link para retirada dos ingressos estará disponível na bio do Instagram da artista. É necessário realizar um cadastro com dados pessoais, sendo liberado um par por CPF. Os ingressos são limitados, a retirada será por ordem de acesso e mediante a disponibilidade.

Serviço

Ensaio Aberto da Pitty

Local: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-100

Data: 3 de setembro de 2025

Horário: abertura dos portões: 19h - Início do ensaio: 21h