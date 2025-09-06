Raphaela Cunha/Divulgação The Town: João Figueiredo revela planos e parceria com Sasha

O festival The Town começou neste sábado (6), transformando o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em ponto de encontro da música e da moda.

Entre as atrações e a movimentação do público no primeiro dia do The Town, quem também marcou presença foi o cantor João Figueiredo.

Animado para curtir os shows, João fez questão de esclarecer, em tom descontraído, que não estava vivendo um “vale night”:

“ Não, não ganhei um vale night da Sasha. Ela está aqui também, mas veio a trabalho, representando a marca dela. Eu vim com outra marca e tô esperando ela terminar o trabalho pra gente se encontrar e curtir juntos. Eu tô muito empolgado pra Lauryn Hill e tô muito empolgado pra Don Toliver também”, contou ao iG Gente.

Mas João não vai apenas curtir a plateia. O cantor confirmou que sobe ao palco do Coke Studio, da Coca-Cola, na próxima sexta-feira (12), mesmo dia em que os Backstreet Boys se apresentam.

“Eu amo o festival. Estou caminhando e construindo minha carreira para um dia poder estar aqui cantando no palco principal e fazendo o meu show pra vocês. Esse momento vai chegar de uma forma legal”, afirmou.

Além da música, João também comentou sobre moda e o envolvimento com a marca "Mondepars", idealizada pela esposa, Sasha Meneghel.

“A Mondepars é um projeto dela e a gente está junto nessa também. Eu tenho um cargo de diretor comercial lá. A gente brinca que no escritório ela é minha patroa. Em casa também, né? Mas a gente se dá bem dividindo essas funções” , contou, aos risos.

Questionado sobre uma possível colaboração fashion com Sasha, ele não descartou a ideia:

“ Ainda não pensei em fazer uma collab, talvez porque não acho que é muito o perfil da "Mondepars". Mas eu amo moda e tenho me aprofundado cada vez mais nisso. Se um dia acontecer, vai ser muito legal.”



Com a proposta de repetir o sucesso do Rock in Rio, o evento reúne até o dia 14 de setembro artistas de peso do cenário nacional e internacional, atraindo também celebridades que foram conferir os shows de perto.