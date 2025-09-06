The Town 2025: veja looks dos famosos no primeiro dia de festival

O The Town abriu suas portas neste sábado (6), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e já movimenta o cenário musical e fashion da capital. O festival, dos mesmos criadores do Rock in Rio, promete reunir grandes nomes nacionais e internacionais até o dia 14 de setembro.
No primeiro dia, Travis Scott, Lauryn Hill, Filipe Ret, Karol Conká, Ebony, Julia Costa e Matuê são alguns dos nomes que lideram o line-up.
A programação segue até o próximo fim de semana, trazendo ao palco artistas como Katy Perry, Mariah Carey, Ivete Sangalo, Ludmilla, Pitty, Backstreet Boys, Green Day, Lionel Richie, J Balvin e Criolo.
Entre os famosos que passaram pelo local, os looks também roubaram a cena. Confira: