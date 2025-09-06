Instagram/Reprodução/@beatrizreisbrasil The Town 2025: veja looks dos famosos no primeiro dia de festival

O The Town abriu suas portas neste sábado (6), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e já movimenta o cenário musical e fashion da capital. O festival, dos mesmos criadores do Rock in Rio, promete reunir grandes nomes nacionais e internacionais até o dia 14 de setembro.

No primeiro dia, Travis Scott, Lauryn Hill, Filipe Ret, Karol Conká, Ebony, Julia Costa e Matuê são alguns dos nomes que lideram o line-up.

A programação segue até o próximo fim de semana, trazendo ao palco artistas como Katy Perry, Mariah Carey, Ivete Sangalo, Ludmilla, Pitty, Backstreet Boys, Green Day, Lionel Richie, J Balvin e Criolo.

Entre os famosos que passaram pelo local, os looks também roubaram a cena. Confira:

Instagram/Reprodução/@jadesales Jade Sales no The Town





Instagram/Reprodução/@negrali Negra Li no The Town









Instagram/@karolconka Karol Conka passando o som no The Town















