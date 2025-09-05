Reprodução/Instagram The Town

A contagem regressiva para o The Town chegou ao fim. Começa nesta sábado (06) o primeiro - dos cinco - dia da festa da música no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



Durante dois finais de semana (6, 7, 12, 13 e 14) a capita paulista será invadida por grandes nomes da música internacional, como Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry e nacional. Entre elas Pitty, Carol Konká, Capital Inicial e CPM22.

O iG Gente separou algumas dicas para curtir o evento com segurança. confira:



Como chegar ao Autódromo de Interlagos

Durante todos os dias de evento, todas as linhas de metrô e trem vão operar 24h.



Alimentação

De acordo com a organização do evento, é possível levar até 5 itens de alimentos e garrafas plásticas transparente de até 500mls de água.

Proteção

Capas de chuva, boné e protetor solar também são permitidos.

Pertence pessoal

Não sepreocupe se pretende curtir os shows mais livremente! O festival disponibiliza lockers para guardar seus pertences, no entanto, é preciso reservar com antecedencia para evitar filas.

Pagamentos

Todas as transações do festivão serão feitas 100% digital. Caso só possa levar dinheiro, terá a opção de comprar um cartão pré-pago, onde pode carregá-lo e consumir com mais praticidade.







