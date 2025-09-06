Instagram/Reprodução/@karolconka The Town: Karol Conká emociona ao cantar com o filho Jorge

O The Town 2025 começou em clima de energia e emoção neste sábado (6), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A responsável por abrir o festival no Palco The One foi Karol Conká, que transformou a estreia em um momento familiar. Durante a performance, a rapper surpreendeu o público ao convidar seu filho, Jorge, de 19 anos, apresentado como Jorge Conjota, para subir ao palco.

O jovem esbanjou estilo em um casaco branco, no melhor clima rapper, conquistando os olhares da plateia. Ao encerrar a apresentação, Karol não conteve o orgulho e declarou diante do público: “Arrasou, filho! Lindo, né gente? Lindo demais!”.

O festival, dos mesmos criadores do Rock in Rio, promete reunir grandes nomes nacionais e internacionais até o dia 14 de setembro.



No primeiro dia , Travis Scott, Lauryn Hill, Filipe Ret, Karol Conká, Ebony, Julia Costa e Matuê são alguns dos nomes que lideram o line-up.

A programação segue até o próximo fim de semana, trazendo ao palco artistas como Katy Perry, Mariah Carey, Ivete Sangalo, Ludmilla, Pitty, Backstreet Boys, Green Day, Lionel Richie, J Balvin e Criolo.