Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani





Luana Piovani usou as redes sociais para divertir seus seguidores ao revelar um “segredo” inusitado.

Durante uma viagem em Fernando de Noronha, a atriz publicou um vídeo em que aparece de bugre, a caminho de uma aula de yoga, e confessa estar “paquerando” o motorista que a acompanhava no trajeto.

“Queria contar um segredo para vocês”, disse, antes de sussurrar para a câmera: “Eu arrumei uma paquera aqui em Noronha”.

Rindo, Luana ainda completou : “Já pensou se eu pego ele? Tomara!”, em tom de brincadeira.

Crise de abastecimento em Noronha

Apesar da descontração, Luana também usou seu espaço para relatar uma dificuldade enfrentada por moradores e turistas: a escassez de água potável na ilha.

“Ontem, a gente saiu para comprar água e não tinha água para comprar. Uma garrafa de 1,5L custa de R$ 13 a R$ 15. Como sobrevive com três crianças?”, questionou.

Segundo ela, até quando galões chegam ao arquipélago, os estoques se esgotam rapidamente, sem que muitos moradores tenham acesso.

Mãe de três filhos, Dom, de 12 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 10, a atriz explicou que a situação tem dificultado até a rotina da família durante a estadia no arquipélago.