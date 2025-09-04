Reprodução/Instagram Regina Duarte

Regina Duarte recorreu às redes sociais para atualizar seu estado de saúde. A atriz contou que precisou de uma ajuda extra para conseguir conferir uma exposição de arte em São Paulo.



Em uma foto compartilhada em suas redes sociais, ela aparece em uma cadeira de rodas sendo auxiliada por uma mulher. Na legenda, ela contou o motivo.

"Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna. Em visita à maravilhosa mostra SP-ARTE e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira. O melhor de tudo vem agora : VALEU ! Tudo ali é muito forte , belo e inspirador" , escreveu.

Nos comentários, os fas deixaram mensagens de carinho. "Melhoras, amor!💕", desejou uma delas. "Que Deus restaure sua saúde! 🙌🏾✨❤️", postou uma outra. "Melhoras, orando pela recuperação total. Te amo! 😍💛🙏🏽", publicou uma terceira.















