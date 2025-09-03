Reprodução Instagram @susanaalvaradoc / X, antigo Twitter @@rosaliliatorrs Susana Alvarado teve rosto atingido por drone

A cantora Susana Alvarado, integrante da banda peruana Corazón Serrano, passou por um verdadeiro perrengue durante uma apresentação que fez em Chiclayo, cidade localizada na região de Lambayeque, situada ao norte do Peru.

Assista:

Isso porque, ao longo do show, um drone que captava imagens do público e dos músicos acabou batendo no rosto da artista. Tudo ocorreu enquanto ela estava em cima do palco interpretando uma música do grupo.





O momento assustou não apenas o público de espectadores presentes no espaço, como também os demais membros da equipe de musicistas e da produção do evento. Por esse motivo, a apresentação foi interrompida.

Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, vídeos que mostram o momento exato do acidente repercutiram entre os internautas.

Além de ter sido atingida, Susana Alvarado teve dificuldade para remover o drone, tendo em vista que o equipamento acabou ficando preso nos cabelos dela. Após alguns instantes, ela conseguiu retirá-lo dos fios.

Depois de ter ganhado o apoio das colegas de palco, incluindo as backing vocals, que prestaram os primeiros socorros enquanto o público acompanhava tudo com preocupação, ela retornou para finalizar o show com as canções restantes.

Repercussão

A postura profissional dela foi elogiada nas redes sociais. "Eu ficaria com tanta vergonha que teria ido embora. Admiro o profissionalismo", disse uma. "Gente, que angústia, como ela conseguiu voltar e cantar?", acrescentou outra. "Muita irresponsabilidade de quem conduzia o drone", reprovou um terceiro. O momento ocorreu neste fim de semana, entre sábado (30) e domingo (31).

