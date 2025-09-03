Divulgação Band/ Melissa Haidar Daniela Dantas

Daniela Dantas venceu a 12ª temporada do MasterChef Brasil , encerrada na última terça-feira (2), mas deixou o programa com fama de durona e alvo de críticas. A advogada conquistou o troféu com pratos elogiados pelos jurados, porém saiu do reality cercada de inimizades e especulações sobre sua postura.

Em entrevista ao Notícias da TV, Daniela abriu o jogo e analisou os motivos que a tornaram uma das participantes mais rejeitadas pelo elenco, mesmo que tenha conquistado a simpatia da web.

A campeã afirmou que ficou surpresa ao assistir os episódios e perceber o quanto colegas demonstraram ressentimento contra ela.

“ Eu fiquei muito surpresa ao longo dos episódios, porque a gente não sabe o que que acontece quando as pessoas falam. E eu fiquei muito surpresa de ver tanta mágoa, tanto ressentimento, né? Talvez se isso fosse dito para mim, cara a cara, eu pudesse sentar com cada um deles e dizer: 'Olha, onde é que você achou que não bateu, que não funcionou?'. Mas eu não tive essa oportunidade lá ”, declarou.

A trajetória de Daniela foi marcada por atritos desde os primeiros episódios. Logo em uma das dinâmicas iniciais, ela precisou retirar tempo de prova de outro competidor e escolheu prejudicar Sofia Jungmann. A decisão criou uma rixa dentro da cozinha e colocou a participante na mira de um grupo.

Sofia, acompanhada por Taynan Fernandes, Felipe Miyasaka e Guilherme Pennacchia, passou a criticar Daniela abertamente nos depoimentos exibidos no programa. O quarteto também usou redes sociais para fazer indiretas contra a futura campeã.

Na avaliação de Daniela, parte do problema pode ter origem na diferença de gerações.

“ Eu acho que muito [do ódio pode ter sido] em decorrência da diferença das gerações mesmo, né? Eu sou uma mulher nascida em 1975, as coisas eram diferentes, né? A gente aprendia a não fazer um juízo de valor logo na primeira vista ”.

Ela citou ainda um ditado popular para explicar a situação: “Eu gosto muito de um ditado que diz que a gente só conhece uma pessoa depois que a gente come um quilo de sal com ela. Um quilo de sal demora para ser comido, né? Por mais que você goste de temperar com bastante sal tua comida, você não vai comer um quilo de sal rápido. E eu acho que é isso aqui. O programa ele é muito dinâmico, é muito rápido e aí as pessoas fazem a sua avaliação de personalidade e acaba que isso acontece mesmo ”.

Daniela reconheceu que sua postura direta pode ter incomodado. “ Eu não sou das pessoas mais fáceis, porque eu sou muito sincera e, às vezes, a sinceridade não é uma coisa que agrada. Mas eu vou continuar sendo assim. E agora tô muito velha para mudar, né? ”, brincou.