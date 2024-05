Google Noticias Kayky Brito dá unfollow em Bruno De Luca

O ator Kayky Brito parece ter cortado a relação de amizade com Bruno De Luca. Nesta semana, internautas notaram que o rapaz deixou de seguir o apresentador no Instagram. A atitude acontece oito meses após o acidente que quase vitimou Kayky, caso que De Luca também esteve envolvido.

Na madrugada do dia 2 de setembro de 2023, o ator Kayky Brito foi atropelado na Av. Lucio Costa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu após o ator insistir em atravessar a pista de carros fora da faixa de pedestre.

Momentos antes da colisão, Brito estava em um bar na orla da praia na companhia de Bruno De Luca. O apresentador foi acusado pelos internautas de ter abandonado Kayky Brito depois que o carro de aplicativo atingiu o ator.





Entenda o caso Kayky Brito

Após o acidente quase fatal, o ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Ele recebeu alta somente depois de 27 dias internado.

Brito estava em um quiosque beira-mar, quando atravessou a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários criticando Bruno de Luca, que estava com Kayky antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e, na época, o apresentador foi acusado de omitir socorro.

