Reprodução/Instagram - 13.10.2023 Kayky Brito e Bruno De Luca

Bruno de Luca se pronunciou na noite desta sexta-feira (3), pela primeira vez, sobre a suposta omissão de socorro a Kayky Brito no acidente que ocorreu em no início de setembro. O apresentador amigo de Kayky está sendo indiciado pelo Ministério Público por não prestar a devida ajuda ao ator após o acidente.

Em um texto publicado por Bruno em seu Instagram, o apresentador decidiu trazer sua versão sobre os fatos. Ele afirmou que desde o dia 2 de setembro, data do acidente, tem vivido "numa angústia muito grande".

"Durante este período, mantive contato constante com a família dele, que sempre me atualizou sobre sua evolução. Desde que ele recebeu alta e teve acesso ao seu celular, estamos nos falando e ele vem me contando sobre seus progressos clínicos e na fisioterapia. Isso tem acalmado meu coração", afirmou.

Ele continuou: "Esses dois meses também me trouxeram lições valiosas sobre a vida, a responsabilidade, limites e como a vida pode virar de cabeça para baixo em segundos. Desde que o Kayky se mudou para Curitiba [no Paraná], há pouco mais de um ano, nossos encontros ficaram mais raros. Naquela noite, nos encontramos para celebrar os novos momentos de nossas vidas: paternidade, família, novos objetivos. Infelizmente, toda essa empolgação nos fez exagerar na bebida, e esse exagero transformou comemoração em tragédia."

Reprodução Kayky Brito e Bruno De Luca são amigos há duas décadas





Bruno revelou também que tem se consultado com psiquiatras, e que está fazendo hipnoterapia, meditação guiada. Ele disse ainda que o acidente o deixou "em estado de choque, transtornado".

"Na minha cabeça eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado. Segundo a Drª Júlia Fandiño, psiquiatra que venho me consultando, eu tive uma confusão mental durante uma experiência traumática, que evoluiu com uma amnésia dissociativa", explicou o apresentador.

Bruno ainda informou que só viajou para São Paulo no dia seguinte ao acidente porque não tinha ideia de que a vida do amigo estava correndo perigo. Ele acreditava que não havia recebido mais notícias de Kayky porque o ator, talvez, tivesse perdido seu celular. Sthefany Brito comunicou Bruno que Kayky estava desaparecido.





"Quando eu já estava entrando no avião, comecei a ver as notícias nos sites que diziam que ele havia sido atropelado. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Enquanto lia as notícias, o avião decolava para São Paulo. Pedi para meu pai e irmão irem ao hospital. Assim que cheguei, recebi ligações do meu pai do hospital me falando sobre o estado do Kayky. Cancelei meu trabalho, voltei no primeiro voo que consegui vaga e fui direto para casa da família dele."



"Conversamos, nos emocionamos muito. Em nenhum momento, a família do Kayky duvidou do que contei. Durante esses mais de 20 anos de amizade passamos por muitos momentos felizes, mas também por momentos muito delicados, em que eu sempre estive ao lado do Kayky. Sua família me conhece muito bem, sabe o tamanho da nossa amizade", grantiu De Luca.

O apresentador confessou que se arrepende muito da forma como agiu naquela noite, mas que aprendeu com seu erro: "É claro que se pudesse escolher, minha reação teria sido outra, teria sido bem mais pró-ativo e, acima de tudo, teríamos ido embora antes, e em segurança".















+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!