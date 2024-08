Reprodução/Instagram Kayky Brito faz desabafo neste sábado (24)





O ator Kayky Brito, de 35 anos, fez um desabafo neste sábado (24), e revelou que tem ficado muito sozinho. Durante uma caminhada, o artista disse que essa solidão o tem feito refletir.

"Tenho vivido muitos momentos sozinho, mesmo", começou o ator, que sofreu um atropelamento no dia 2 de setembro de 2023.

"Não estou reclamando que estou sozinho, mas tenho estado bastante sozinho. Isso me faz refletir muitas coisas, me faz conversar com Deus. Sou muito grato por tudo que aconteceu, essa participação na novela. Agradeço a Deus todo dia, porque tenho a base, minha família: mãe, pai, irmã (a atriz Sthefany Brito), um cunhado maravilhoso (Igor Raschkovsky), que cuida bem da minha irmã. Isso me faz ficar tranquilo e querer viver a vida", começou ele em uma carta aberta em formato de vídeo.





Apesar da solidão, o ator agradeceu a nova fase. "Estou vivendo um momento muito bom. Pra não dizer o melhor, um dos dos melhores, porque melhores ainda virão. Sou muito grato diariamente. Por exemplo: nessa hora que estou caminhando pelas ruas, se não estou conversando com vocês, estou falando com Deus, agradecendo a Deus. Deus é bom o tempo todo. Acredite, acredite. Vou te contar um segredo: Deus é bom o tempo todo. Continue agradecendo e pedindo, peça desculpas também e prossiga", completou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.