Instagram/@eliasmoreirarr Ex-The Voice Brasil morre aos 39 anos em Manaus

O cantor Elias Moreira, conhecido por sua participação na segunda edição do The Voice Brasil, morreu aos 39 anos na madrugada desta quarta-feira (3), em Manaus.

A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada pela funerária responsável.

Segundo apuração do portal iG Gente, o velório está sendo realizado nesta quarta-feira (3), na Funerária Canaã, localizada na Rua Major Gabriel, no Centro de Manaus. O sepultamento está previsto para a manhã desta quinta-feira (4), ainda sem horário definido.

Elias era natural de Boa Vista e vivia em Manaus desde 2011. Ele ganhou projeção nacional ao representar a região Norte na segunda edição do The Voice Brasil, em 2013.

Durante a competição, Elias garantiu uma vaga na última audição às cegas, interpretando a música "Human Nature".

Os quatro jurados viraram suas cadeiras, e ele escolheu fazer parte do time de Carlinhos Brown. Lulu Santos foi o primeiro a virar.

Em uma publicação relembrando sua participação no The Voice Brasil, fãs e amigos deixaram mensagens lamentando sua morte.



"Meu amigo, essa voz linda se calou, mas as lembranças serão eternas. Vá em paz", "Agora só nos resta saudades", "Ainda sem acreditar. Você será sempre um querido, gigante em pessoa e na música! Deus te receba com todo Seu amor! Cante com os anjos", entre outros.