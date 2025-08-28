Instagram/Reprodução/@rolomelino Morre a atriz Bia Lomelino, aos 25 anos

A atriz Bia Lomelino morreu nesta terça-feira (26), aos 25 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família, que confirmou a informação por meio das redes sociais.

“Hoje, me despedi da minha estrelinha. Foram 25 anos de muita, muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço a todos os amigos que me abraçaram. Essa energia boa conforta e acalma a alma”, escreveu Ronaldo Lomelino, pai da artista.

Formada em Artes Cênicas pelo Centro de Artes das Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, Bia construiu sua trajetória no teatro musical, atuando em produções como Despertar da Primavera(2019), Heathers(2022) e Flashback(2024).

No cinema, participou do longa Poema!, que ainda não estreou, dirigido por Jay Vaquer. O músico e cineasta prestou homenagem à atriz: “Vou seguir carregando você no coração e na arte que eu puder realizar daqui pra sempre”.

"Bia. Obrigado por tanta gentileza, doçura, delicadeza, educação, profissionalismo, competência. Sempre esbanjando talento. Sua existência foi um verdadeiro presente na vida de todos que tiveram a sorte de cruzar o seu caminho. Conseguia te ver sendo aplaudida pelas salas de cinema. Tinha certeza disso."

"Um reconhecimento justíssimo pela personagem que vc protagonizou com brilhantismo o tempo todo. Você realmente arrebata. Potência, sensibilidade, inteligência, carisma. Quanta verdade. Pude te falar isso muitas vezes. Pude te agradecer várias vezes por sua capacidade de tornar tudo tão lindo. Você sempre recebia os elogios com uma humildade genuína e retribuía com palavras queridas e generosas. "