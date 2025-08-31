Reprodução/Youtube Princesa Diana

A morte da princesa Diana, em 31 de agosto de 1997, é um dos episódios mais marcantes do século XX. Ela perdeu a vida em um acidente de carro em Paris, enquanto tentava escapar dos paparazzi, e deixou o mundo em choque.

Assim como ela, outros nomes de peso também se despediram em agosto, entre eles o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o “Rei do Rock” Elvis Presley e o irreverente Raul Seixas.

Veja abaixo algumas das personalidades que partiram neste mês ao longo da história.

Princesa Diana

Reprodução/Instagram Princesa Diana





Diana Spencer se tornou mais do que a primeira esposa do Príncipe Charles, sucessor ao trono britânico. Carismática, discreta e dedicada a causas humanitárias, recebeu o título carinhoso de “Princesa do Povo”.

Em 1997, morreu em um acidente de carro em Paris, quando tentava escapar de fotógrafos. Sua trajetória e legado fizeram dela um dos maiores símbolos da monarquia e da solidariedade mundial.

Juscelino Kubitschek

Divulgação 'Os Anos JK - Uma Trajetória Política' (1966): Documentário de Silvio Tendler sobre Juscelino Kubitschek





Ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek foi responsável pela construção de Brasília, marco de modernização e desenvolvimento nacional.

Seu governo, baseado no lema “50 anos em 5”, impulsionou a indústria automobilística e grandes obras de infraestrutura. Morreu em 22 de agosto de 1976, em um acidente de carro na Via Dutra.

Elvis Presley

Reprodução Elvis Presley

Conhecido como o “Rei do Rock”, Elvis revolucionou a música e a cultura pop mundial. Nascido em Tupelo, Mississippi, conquistou o planeta com sua voz, estilo e presença de palco.

Atuou também no cinema, em filmes como Love Me Tender(1956). Morreu em 16 de agosto de 1977, em sua mansão em Memphis, aos 42 anos, vítima de problemas cardíacos ligados ao uso de medicamentos.

Raul Seixas

Reprodução/Rede Globo Seu legado, marcado por letras ousadas e personalidade única, continua vivo na memória dos fãs.

Raul Seixas é um dos maiores nomes da música brasileira, conhecido por sua irreverência, críticas sociais e estilo único que misturava rock, baião e filosofia.

O “Maluco Beleza” deixou sucessos como Metamorfose Ambulante e Sociedade Alternativa. Morreu em 21 de agosto de 1989, aos 44 anos, vítima de pancreatite causada pelo alcoolismo.

Orlando Orfei

Reprodução Orlando Orfei era um dos mais nomes do circo mundial

Pertencente à quinta geração de uma família circense, Orlando Orfei começou a carreira como palhaço aos 5 anos e se tornou um dos maiores nomes do circo mundial.

Fundou o Circo Nazionale D’Itália e o Tivoli Park. Chegou ao Brasil no fim dos anos 1960, apaixonou-se pelo país e nunca mais voltou à Itália. Morreu aos 95 anos, em decorrência de pneumonia.

Marilyn Monroe

Reprodução Marilyn Monroe em cena do filme "Os Desajustados", de 1961





Norma Jeane Mortenson, mais conhecida como Marilyn Monroe, foi atriz, cantora e modelo de enorme sucesso em Hollywood.

Considerada um dos maiores símbolos do século XX, estrelou clássicos como Os Homens Preferem as Loiras(1953), Nunca Fui Santa(1956) e Quanto Mais Quente, Melhor(1959), pelo qual recebeu um Globo de Ouro.

Morreu em 1962, aos 36 anos, por overdose de barbitúricos.

Oscarito

Divulgação Com Oscarito e Carmen Miranda, 'Alô, Alô, Carnaval' (1936) conta a história de dois autores que tentam lançar uma revista cultural

Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Díaz, mais conhecido como Oscarito, foi um dos atores cômicos mais populares do Brasil.

Espanhol naturalizado brasileiro, brilhou nas chanchadas, muitas vezes em parceria com Grande Otelo, em filmes como Nem Sansão Nem Dalila(1954) e Matar ou Correr(1954). Morreu aos 63 anos, vítima de um AVC.

Roberto Marinho

Agência O Globo Dona Lily e Roberto Marinho se casaram em 1991 e ficaram juntos até a morte do empresário, em agosto de 2003





Filho do fundador de O Globo, Roberto Marinho expandiu o grupo de comunicação e criou a TV Globo em 1965, tornando-a a maior emissora da América Latina.

Também fundou a Globosat, em 1991, e foi responsável por projetos sociais como Criança Esperança e Amigos da Escola. Morreu em 2003, aos 98 anos, vítima de edema pulmonar.

Ramón Valdés

Divulgação Ramón Valdés, o eterno Seu Madruga

O mexicano Ramón Antonio Estebán Gómez de Valdés y Castillo eternizou o personagem Seu Madruga, em Chaves e Chapolin Colorado.

Atuou também na era de ouro do cinema mexicano, ao lado de nomes como Cantinflas e Pedro Infante. Morreu em 1988, aos 64 anos, vítima de câncer no estômago.

Robin Williams

Reprodução O ator Robin Williams foi recusado para o papel de Hagrid por não ser britânico

Ator e comediante norte-americano, Robin Williams marcou gerações com sua versatilidade. Entre seus filmes mais conhecidos estão Bom Dia, Vietnã(1987), Sociedade dos Poetas Mortos(1989), Aladdin(1992) e Jumanji(1995). Ganhou um Oscar, seis Globos de Ouro e três Emmys.

Sofria de depressão e morreu em 2014, aos 63 anos, vítima de suicídio.

Tarcísio Meira

Globo/João Miguel Júnior Tarcísio Meira

Um dos maiores atores brasileiros, Tarcísio Meira iniciou a carreira no teatro e estreou na TV em 1959. Protagonizou novelas de grande sucesso, como Irmãos Coragem(1970) e Roda de Fogo(1986).

Foi casado por décadas com a atriz Glória Menezes. Morreu em 2021, aos 85 anos, vítima de Covid-19.

Euclides da Cunha

Reprodução/Instagram Euclides da Cunha, autor homenageado da Flip 2019

Jornalista e escritor, Euclides da Cunha ficou eternizado com a obra Os Sertões(1902), em que narrou a Guerra de Canudos como correspondente.

Antes disso, estudou matemática e ciências físicas e naturais. Morreu assassinado em 1909, aos 43 anos.

Elke Maravilha

Reprodução Elke Maravilha sobre Silvio Santos: 'Não gostava de mim'

Nascida na Alemanha como Elke Grünupp, Elke Maravilha foi modelo, atriz e jurada em programas de TV.

Ficou conhecida pelo visual excêntrico e pelo enorme carisma, especialmente nas décadas de 1970 e 1980.

Atuou no cinema em produções como Xica da Silva, pela qual foi premiada. Morreu em 2016, aos 71 anos, de falência múltipla de órgãos.

Silvio Santos

Reprodução/SBT Como o SBT mudou após a morte de Silvio Santos

Um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos construiu sua trajetória desde camelô até fundador do SBT.

Conquistou o público com programas de auditório e se tornou referência no entretenimento. Morreu aos 93 anos, após décadas de carreira marcante.

Jerry Lewis

Reprodução Jerry Lewis morreu na manhã este domingo (20), em sua casa

Astro das comédias pastelão, começou a atuar ainda criança. Formou dupla de sucesso com o cantor Dean Martin e estrelou filmes como O Terror das Mulheres(1961) e O Rei da Comédia(1982).

Foi um dos fundadores do Teleton. Morreu em 2017, aos 91 anos, por complicações cardíacas.

Goulart de Andrade

Reprodução/TV Cultura Goulart de Andrade

Jornalista e apresentador, Goulart de Andrade ficou conhecido por seu estilo irreverente e programas investigativos como Comando da Madrugada.

Estava na televisão desde 1955, quando estreou no Preto no Branco. Morreu em 2016, aos 83 anos, vítima de complicações cardiorrespiratórias.

Chadwick Boseman

Reprodução/Instagram Chadwick Boseman

Ator, diretor e roteirista, ficou mundialmente conhecido como o Pantera Negra da Marvel. Também estrelou filmes como 42 – A História de uma Lenda(2013) e Get on Up(2014), sobre James Brown.

Morreu em 2020, aos 43 anos, vítima de câncer colorretal.

Ingrid Bergman

Divulgação Se há uma atriz mais festejada do que Greta Garbo, é Ingrid Bergman. A sueca venceu três Oscars e é um dos rostos mais reconhecidos da era de ouro hollywoodiana

Atriz sueca consagrada, Ingrid Bergman estrelou clássicos como Casablanca(1942), À Meia-Luz(1944) e Interlúdio(1946). É uma das poucas artistas a conquistar os quatro principais prêmios do entretenimento (Oscar, Emmy, Globo de Ouro e Tony).

Morreu em 1982, aos 67 anos, em decorrência de câncer de mama.