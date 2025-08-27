Instagram Morre Coracy Arantes, a “Vovó Cora”, influenciadora de beleza aos 82 anos

Coracy Arantes, conhecida nas redes sociais como “ Vovó Cora ”, morreu nesta quinta-feira (27), aos 82 anos. A influenciadora estava internada há quase uma semana em UTI, após complicações de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). O quadro se agravou no último sábado, quando precisou ser entubada.

A confirmação foi feita pelo neto Gabriel, que também era produtor dos conteúdos da avó. Ele publicou um texto emocionado nas redes sociais. “ Hoje é um dia que eu nunca gostaria de viver ”, declarou ao anunciar a perda.

Em relato, Gabriel lembrou como a avó iniciou a carreira digital. “ Cora começou nas redes sociais em 2019, quando me pediu ajuda para sair de uma depressão que enfrentava há mais de 40 anos”, disse. “Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas. E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse cada dia mais viva! ”, completou.

O neto afirmou que manterá as páginas ativas como homenagem. “ Relembrar seus momentos, dar boas risadas e encher o coração de amor com o sorriso e o carisma da minha vó ”, escreveu.

A influenciadora colecionava números expressivos nas plataformas digitais. Somava cerca de 300 mil seguidores no Instagram, 2,1 milhões no YouTube e 6,4 milhões no TikTok. Seu conteúdo era voltado a dicas de beleza e autoestima para mulheres maduras.

Na última terça-feira (26), a família já havia divulgado boletim médico relatando o estado delicado da paciente. O texto informava que ela fora internada na quinta anterior para observação, após uma crise da DPOC. O quadro, no entanto, piorou nos dias seguintes.

Durante a internação, Coracy enfrentou duas paradas cardiorrespiratórias. A equipe médica conseguiu reanimá-la em ambas as ocasiões, mas exames apontaram um edema cerebral, que agravou ainda mais a condição.