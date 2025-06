Reprodução Escova pega fogo no cabelo de cantora sertaneja antes do show

A cantora sertaneja Mayara Santana passou por um susto momentos antes de subir ao palco. Enquanto se preparava para a apresentação, uma escova modeladora que usava no camarim soltou fumaça e pegou fogo. O incidente ocorreu neste fim de semana, minutos antes do início do show, e foi registrado em vídeo.





As imagens viralizaram nas redes sociais. Mayara, que se apresentaria para centenas de fãs, manteve a calma, apagou o fogo e conseguiu contornar a situação para seguir com a agenda normalmente.

O início do incidente foi discreto. Segundo relato da própria cantora, tudo começou com um cheiro de queimado. Em seguida, surgiram faíscas, até que a escova elétrica pegou fogo diretamente em contato com os cabelos. Mayara reagiu rapidamente para evitar que as chamas se alastrassem.

Problemas de superaquecimento, uso contínuo sem pausa e até defeitos de fábrica podem causar incêndios em equipamentos como escovas e chapinhas. Segundo levantamento da Proteste, reclamações sobre eletroportáteis cresceram 22% desde 2022.

Apesar do risco, Mayara não se feriu e conseguiu conter as chamas com as próprias mãos. “ Foi tudo muito rápido. Eu fiquei em choque, mas sabia que não podia perder a cabeça ”, comentou nos stories do Instagram logo após o show.

Mesmo depois do susto, a cantora não cancelou a apresentação. Ela avaliou os danos no espelho do camarim, ajeitou o cabelo da forma que pôde e seguiu para o palco. “ O show tem que continuar, né? ”, disse aos fãs, em vídeo publicado após a apresentação.

A atitude profissional de Mayara gerou uma onda de elogios nas redes sociais. Fãs destacaram a calma e a entrega da artista, que não deixou que o acidente interferisse no evento. “Ela poderia ter se machucado. Foi muito madura ao lidar com a situação”, comentou uma seguidora.

A equipe da cantora também se manifestou, afirmando que irá revisar todos os equipamentos elétricos utilizados nos bastidores e redobrar a atenção com a segurança dos camarins durante a turnê.