Instagram/Reprodução/@alessandranegrini Alessandra Negrini celebra 115 anos do Corinthians com homenagem

A atriz Alessandra Negrini, torcedora declarada do Corinthians, comemorou nesta segunda-feira (2) o aniversário de 115 anos do clube com uma homenagem especial.

Em suas redes sociais, a artista publicou uma foto segurando um bolo temático do time, decorado com as cores preto e branco, o escudo e até uma miniatura sua no topo, cercada por balões.

“Parabéns, @corinthians!!! 115 anos!! Muito orgulho de fazer parte dessa torcida!!”, escreveu na legenda.

A postagem rapidamente conquistou os corintianos, que exaltaram a atriz nos comentários. “Musa do Timão!”, elogiou um internauta. “A melhor com o melhor time”, disse outro. Já uma terceira fã destacou: “Divas que são corintianas, amo!”.

Trabalhos

A última novela de Alessandra Negrini foi "Travessia", escrita por Gloria Perez e exibida entre os anos de 2022 e 2023. Na narrativa, que ocupou o horário nobre da Rede Globo, ela interpretou a personagem Guiga e fez par romântico com Rodrigo Lombardi.

Antes disso, ela se destacou ao compor o elenco de "Cidade Invisível". A série, disponibilizada na gigante do streaming, a Netflix, era ambientada no Brasil e tinha um enredo baseado nas lendas folclóricas do país. Negrini defendeu Cuca nesta produção.