Reprodução Instagram @alessandranegrini Alessandra Negrini

Alessandra Negrini, de 54 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (15) para compartilhar um álbum de fotos com os fãs. Nos registros, a artista, conhecida pela trajetória na indústria audiovisual nacional, aparecia usando regata e lingerie.



"Auto retratos", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ela soma mais de 6 milhões de seguidores. Os cliques ultrapassaram a marca de 222 mil curtidas.





Nos comentários da publicação, os fãs rasgaram elogios a ela. "Doce, sábia e poderosa", começou uma internauta. "Gata, linda, maravilhosa. É impossível não gostar", prosseguiu a segunda. "A mais linda do mundo", disse uma terceira.

"Maravilhosa", continuou uma quarta. "A mulher dorme no formol. Cada dia, ela aparece mais jovem", brincou uma quinta. "Musa", pontuou um quarto. "Coisa linda", finalizou ainda uma quinta admiradora da artista.

Trabalhos

A última novela de Alessandra Negrini foi "Travessia", escrita por Gloria Perez e exibida entre os anos de 2022 e 2023. Na narrativa, que ocupou o horário nobre da Rede Globo, ela interpretou a personagem Guiga e fez par romântico com Rodrigo Lombardi.

Antes disso, ela se destacou ao compor o elenco de "Cidade Invisível". A série, disponibilizada na gigante do streaming, a Netflix, era ambientada no Brasil e tinha um enredo baseado nas lendas folclóricas do país. Negrini defendeu Cuca nesta produção.