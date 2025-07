Reprodução/Instagram Alessandra Negrini vibra com vitória do Corinthians no clássico

A atriz Alessandra Negrini, conhecida torcedora do Corinthians, marcou presença no dérbi contra o Palmeiras nesta quarta-feira (30) e celebrou a vitória do Timão por 1 a 0. A artista compartilhou sua empolgação nas redes sociais, publicando vídeos da comemoração do gol de Memphis Depay com a legenda: "Vai Corinthians. Alegria plena!".





Sua aparição não passou despercebida. Durante a transmissão, os espectadores elogiaram a beleza e o carisma da atriz.

"Ela não envelhece, né?", comentou um fã.

Outro brincou: "Linda, atraente, simpática e ainda gosta de futebol? Me apaixonei!".





O jogo: Corinthians leva vantagem na Copa do Brasil

O confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil foi disputado e decidido nos detalhes. O Corinthians começou pressionando e teve a chance de abrir o placore ainda no primeiro tempo, mas Yuri Alberto perdeu um pênalti defendido por Weverton.

No segundo tempo, Memphis Depay quebrou o jejum em clássicos e garantiu a vitória corintiana com um gol de cabeça. O Palmeiras chegou a empatar com Maurício, mas o lance foi anulado por impedimento após análise do VAR.

Com o resultado, o Timão precisa apenas de um empate no jogo de volta, no Allianz Parque, para avançar. Já o Palmeiras terá que vencer por dois gols de diferença para se classificar. Se o Alviverde ganhar por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Próximos desafios

Antes do segundo jogo da Copa do Brasil, as duas equipes retornam ao Brasileirão. O Corinthians enfrenta o Fortaleza no domingo (3), às 16h, em casa. O Palmeiras, por sua vez, visita o Vitória no mesmo dia, às 20h30.

A partida de volta está marcada para terça-feira (6), às 21h30, e promete mais emoção no maior clássico do futebol paulista.