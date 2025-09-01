Reprodução/Instagram/@karoldigital Karol Digital é suspeita de divulgação de jogos ilegais

A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital , foi presa preventivamente em Araguaína (TO) ao lado do namorado, Dhemerson Rezende. Segundo informações da Polícia Civil, eles são suspeitos de exploração ilegal de jogos de azar, lavagem de dinheiro, associação criminosa, tráfico de influência e crime contra a economia popular. A prisão dela foi ao ar nesse domingo (31), no Fantástico, da TV Globo.

Conforme as investigações, Karol simulava ganhos em apostas visando atrair seguidores para plataformas de jogos. Aor programa de TV, o delegado Wanderson Queiroz explicou que os supostos prêmios exibidos nos vídeos eram, na verdade, pagamentos recebidos por contratos com as empresas.





“As pessoas acreditavam que ela estava jogando, estava ganhando, quando, na verdade, o que tínhamos ali, na maioria das vezes, era uma simulação” , afirmou o delegado Queiroz.

Quem é Karol Digital

Karol ficou famosa nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo. Ela exibia roupas de grife, fazendas, mansões, barcos e uma coleção de carros esportivos. Seu perfil já ultrapassa 1,5 milhão de seguidores.

A investigação iniciou após uma denúncia ao Ministério Público do Tocantins, em 2023, quando Karol comprou uma mansão avaliada em R$ 4 milhões, paga à vista por meio de uma transferência via Pix.

Segundo a polícia, as aquisições milionárias continuaram nos meses seguintes, incluindo imóveis avaliados em até R$ 10 milhões, além da produção de um reality show transmitido pela internet, gravado em sua própria casa.

O Portal iG entrou em contato pelos perfis atribuídos a influenciadora nas redes sociais, mas até a publicação da matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.