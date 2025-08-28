Instagram Luma de Oliveira resgata fotos de topless e revela truque para Carnaval

Luma de Oliveira, de 60 anos, publicou nesta quinta-feira (28) registros antigos em que aparece fazendo topless. Nas imagens, a modelo surge usando apenas um lenço amarelo na cintura.

Na publicação feita no Instagram, Luma relembrou a preparação física que adotava antes de cruzar a Marquês de Sapucaí.

“ Foto de uma matéria em que eu relatava como eram meus treinos para desfilar no Carnaval. Gente, eu corria na parte fofa da areia da praia para ter fôlego de atravessar a Avenida tranquilamente e de ‘brinde’, ainda ficava com o corpo bonito (eu achava) e podia comer de tudo !”, escreveu Luma.

A modelo também compartilhou detalhes de quando os cliques foram feitos.

“ Nesse dia, meus filhos também foram para a Ilha de Caras enquanto Dario Zallis (um querido) me fotografava” , disse a artista. Thor Batista, de 34 anos, e Olin Batista, de 29, são frutos do antigo casamento com o empresário Eike Batista.

A publicação recebeu elogios de seguidores e colegas famosos. “ Sempre foi a mais sexy ”, comentou Franciely Freduzeski. Outro fã exaltou: “ Uma das mulheres mais lindas do planeta ”. Entre as mensagens, houve quem destacasse a trajetória da artista como inspiração. “ Sempre dedicada, sábia e incomparavelmente bela! ”, escreveu uma seguidora.

Outros comentários ressaltaram a beleza atemporal da modelo. “ Linda por natureza, quando a beleza é da alma, ela é eterna!!! ”, completou um admirador.