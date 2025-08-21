reproidução/instagram Luma de Oliveira

Luma de Oliveira não pensou duas vezes em aproveitar o dia ensolarado para renovar o bronze. A ex-atriz e modelo fez questão de registrar o mergulho no mar para compartilhar com os seguidores, nesta quinta-feira (21).



"A água salgada estimula a circulação e revitaliza a pele. O som rítmico das ondas induz o cérebro a estados semelhantes á meditação. A exposição controlada ao sol estimula a produção de vitamina D, essencial para o humor e a imunidade. Todos esses argumentos reais para justificar o tempo que passo na praia! 😁", escreveu na legenda.

A publciação causou furor entre os seguidores. "A natureza é incrível 👏💐", afirmou uma delas. "Argumentos fortíssimos , siga firme nessa vibe 🌊, moça bonita 😜🤣🥰", postou uma outra. "Obrigado por compartilhar esse segredo😍", agradeceu uma terceira.
























