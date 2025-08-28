Reprodução/Internet Roberto Azevedo rompe com SCC SBT e revela motivo ético para decisão

O comentarista político Roberto Azevedo anunciou sua saída do SCC SBT, afiliada catarinense da emissora. O jornalista estava no canal desde julho de 2022 e também mantinha uma coluna no portal. Em uma publicação nas redes sociais, ele confirmou que a decisão de deixar o cargo foi tomada por vontade própria e motivada por questões de princípios.

“Depois de 20 anos, tive a oportunidade de retornar ao SCC, a convite da família Amaral. Foi um dos momentos de reconhecimento mais significativos da minha carreira de quatro décadas. Hoje, despeço-me desta casa por vontade própria, embora reconheça que foi uma decisão difícil, mas baseada em princípios que são inegociáveis”, afirmou

A mensagem de despedida destacou o compromisso com a ética e o profissionalismo. “São tantos agradecimentos a fazer, tantos momentos a dividir, que fico na certeza de que um trabalho foi entregue com ética e profissionalismo, mesmo nos momentos de turbulência”, escreveu o comunicador.

O ex-comentarista doagradeceu aos leitores, telespectadores e internautas pela confiança. “Fico grato pela confiança de muitos leitores, telespectadores e internautas, no aplauso e na crítica. Muito obrigado e até novos desafios!”, relatou.