Val Marchiori emociona fãs ao revelar diagnóstico de câncer de mama
Val Marchiori  anunciou nesta terça-feira (26) que recebeu  diagnóstico de câncer de mama após realizar exame de rotina. A empresária contou que sempre teve medo de fazer mamografia e se arrepende de não ter feito antes. A revelação aconteceu em vídeo publicado no Instagram, onde falou emocionada com seguidores.


Vocês que me veem sempre arrumada, bonita, fazendo festa... Hoje tô aqui dar uma notícia não tão boa. Fui fazer um exame de rotina e sempre tive medo de fazer mamografia. Tive que fazer uma biopsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita e hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama ”, afirmou no vídeo.

Durante o relato, Val não conteve a emoção e chorou ao explicar a reação ao receber o laudo médico.

A gente fica sem chão. Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer por medo. Se eu já tivesse de repente feito... É muito difícil quando a gente recebe a notícia, parece que o mundo está acabando. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia! ”, desabafou.

A empresária afirmou que decidiu compartilhar a notícia para incentivar outras mulheres a não adiarem exames de prevenção. Mãe dos gêmeos Eike e Victor, Val Marchiori ficou conhecida na mídia após estrelar o programa  Mulheres Ricas.

