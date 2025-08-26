Instagram Val Marchiori emociona fãs ao revelar diagnóstico de câncer de mama

Val Marchiori anunciou nesta terça-feira (26) que recebeu diagnóstico de câncer de mama após realizar exame de rotina. A empresária contou que sempre teve medo de fazer mamografia e se arrepende de não ter feito antes. A revelação aconteceu em vídeo publicado no Instagram, onde falou emocionada com seguidores.





“ Vocês que me veem sempre arrumada, bonita, fazendo festa... Hoje tô aqui dar uma notícia não tão boa. Fui fazer um exame de rotina e sempre tive medo de fazer mamografia. Tive que fazer uma biopsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita e hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama ”, afirmou no vídeo.

Durante o relato, Val não conteve a emoção e chorou ao explicar a reação ao receber o laudo médico.

“ A gente fica sem chão. Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer por medo. Se eu já tivesse de repente feito... É muito difícil quando a gente recebe a notícia, parece que o mundo está acabando. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia! ”, desabafou.

A empresária afirmou que decidiu compartilhar a notícia para incentivar outras mulheres a não adiarem exames de prevenção. Mãe dos gêmeos Eike e Victor, Val Marchiori ficou conhecida na mídia após estrelar o programa Mulheres Ricas.