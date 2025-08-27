Instagram/Reprodução/@poliana Poliana Rocha conta perrengue com Leonardo

A influenciadora Poliana Rocha, divertiu os seguidores ao revelar uma situação inusitada com o marido, o cantor Leonardo. Em vídeos publicados nos stories, ela contou que o sertanejo faltou a uma consulta no dentista para beber com os amigos.

Com bom humor, Poliana confrontou o marido diante da câmera: “Amor, hoje você me deu um migué”, disse.

Leonardo, rindo, confirmou a ‘fuga’. Questionado sobre a reação dos amigos, o cantor contou que eles chegaram a se esconder, com medo da bronca de Poliana.

Ao ser pressionado sobre o motivo de evitar a consulta, Leonardo não escondeu: “Medo”.

Poliana então explicou que ele deveria iniciar um procedimento de implante dentário, mas resiste há mais de um ano. O sertanejo rebateu com a irreverência de sempre: “Ele quer implantar osso. Não sou cachorro”.

Na legenda, Poliana revelou que o pânico de dentista é o verdadeiro motivo das constantes faltas: “Eu marco e ele dá o cano”, escreveu.