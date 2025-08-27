Reprodução/Youtube/@Felca Suspeito de ameaçar Felca tentou emitir mandado de prisão

A Polícia Civil de São Paulo confirmou a prisão de Cayo Lucas , 21 anos, detido na manhã desta segunda-feira (25), em Olinda (PE). Ele é investigado por ameaçar de morte o influenciador digital Felca, e por tentar inserir informações falsas no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça(CNJ).

De acordo com as autoridades, para o Portal iG, o suspeito teria tentado criar um mandado de prisão contra o próprio youtuber. No momento da prisão, Lucas estava acompanhado de outro jovem, identificado como Paulo Vinícius. A defesa dos dois não havia sido localizada até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto caso ambas queiram se manifestar.

Acesso ilegal a sistemas

A investigação aponta até o momento que Lucas comprava credenciais sigilosas em grupos no Telegram para invadir sistemas de segurança e judiciais. No flagrante, policiais encontraram um computador conectado ao sistema da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, com logins e senhas em pleno funcionamento. A empresa de tecnologia não se manifestou até o momento sobre o assunto.

Debate sobre exposição de menores

As ameaças surgiram após Felca publicar, em 6 de agosto, um vídeo denunciando o fenômeno da chamada “adultização” de crianças e adolescentes nas redes sociais. Em pouco mais de 50 minutos, o criador de conteúdo mostrou como algoritmos podem entregar perfis de menores a pedófilos e conversou com uma psicóloga especializada para debater o impacto da exposição digital precoce.

O vídeo ultrapassou 43 milhões de visualizações e ampliou a discussão sobre proteção infantil online. A repercussão pressionou o Congresso a avançar na tramitação do chamado “ECA Digital”, projeto de lei que busca atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente virtual. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados na última semana.