Instagram/Reprodução/@gioewbank Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem lua de mel na Itália

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso seguem em clima de celebração. Após renovarem os votos de casamento no início de agosto, os dois embarcaram para a ilha de Sardenha, na Itália, destino escolhido para a lua de mel.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou fotos e vídeos do cenário paradisíaco. Ao lado do ator, ela aproveitou o mar azul em passeios de barco e registrou momentos à mesa, degustando a gastronomia local.

“E a lua de mel veio aí einnnn. Quem disse que vínhamos à Sardenha, acertou!!! Agora me diz oq é esse azul desse mar? Impossível não se apaixonar neh??? Q lindoooo! TE AMO, Bruno Gagliasso”, escreveu.

A renovação de votos reuniu cerca de 100 convidados em uma cerimônia intimista, mas marcada pelo luxo. Os filhos do casal, Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5, também participaram da festa.

Giovanna apostou em um vestido com estilo vintage, enquanto Bruno escolheu um clássico terno preto.

Os herdeiros acompanharam os pais com looks alinhados: Bless e Zyan usaram roupas no mesmo tom do pai, enquanto Titi surgiu com um vestido longo em cor semelhante ao da mãe, com babados que deram movimento ao visual.