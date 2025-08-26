Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem lua de mel na Itália
Instagram/Reprodução/@gioewbank
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem lua de mel na Itália

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso seguem em clima de celebração. Após renovarem os votos de casamento no início de agosto, os dois embarcaram para a ilha de Sardenha, na Itália, destino escolhido para  a lua de mel.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou fotos e vídeos do cenário paradisíaco. Ao lado do ator, ela aproveitou o mar azul em passeios de barco e registrou momentos à mesa, degustando a gastronomia local.

“E a lua de mel veio aí einnnn. Quem disse que vínhamos à Sardenha, acertou!!! Agora me diz oq é esse azul desse mar? Impossível não se apaixonar neh??? Q lindoooo! TE AMO, Bruno Gagliasso”, escreveu.

A renovação de votos reuniu cerca de 100 convidados em uma cerimônia intimista, mas marcada pelo luxo. Os filhos do casal, Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5, também participaram da festa.

Giovanna apostou em um vestido com estilo vintage, enquanto Bruno escolheu um clássico terno preto.

Os herdeiros acompanharam os pais com looks alinhados: Bless e Zyan usaram roupas no mesmo tom do pai, enquanto Titi surgiu com um vestido longo em cor semelhante ao da mãe, com babados que deram movimento ao visual.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-08-26/bruno-gagliasso-e-giovanna-ewbank-curtem-lua-de-mel-na-italia.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!