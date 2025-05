Reprodução Instagram Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank, de 38 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (21) para abrir um álbum de fotos no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 29 milhões de seguidores. De biquíni, ela foi elogiada pela base de fãs.





"Maravilhosa", escreveu uma usuária da rede de Mark Zuckerberg. "Linda", prosseguiu outra. "O ruivo te caiu muito bem", declarou uma terceira, em referência ao novo estilo adotado por ela nas madeixas, depois de uma transformação no visual. "Deusa", finalizou ainda um quarto.

Família e trabalho

Na legenda da postagem, Ewbank fez uma reflexão sobre o mês de maio, ressaltando como tem aproveitado para trabalhar, mas também para ficar próxima dos filhos. Ela e Gagliasso são pais de Titi, Bless e Zyan.

"Maio, você tem sido tão lega. Entre o colo e o corre, a gargalhada e o caos, o trabalho e a leveza, eu me encontro no abraço dos meus, no reflexo do espelho, no som das risadas dos meus filhos, nos pequenos respiros entre um compromisso e outro", começou.

"Porque viver é isso, não é, minha gente? Um emaranhado de amor, correria, cuidado, leveza, bagunça, beleza e caos! E vocês por aí? Se você pudesse resumir seu mês de maio em uma palavra, qual seria?", finalizou ela na publicação, que ultrapassou a marca de 50 mil curtidas.