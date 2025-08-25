Reprodução/Youtube Felca

Nesta segunda-feira (25), a Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem em Pernambuco. O rapaz é suspeito de fazer ameaças a Felca, criador de conteúdo digital que ganhou destaque nacional ao fazer denúncias sobre "adultização de menores" em um vídeo publicado no YouTube.

De acordo com Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, o preso é investigado não apenas por ameaçar o youtuber, mas também por vender material infantil em plataformas de interação virtual.





"A Polícia Civil de São Paulo acaba de prender em Pernambuco um indivíduo que ameaçou o youtuber Felca após as suas denúncias. Um belo trabalho de investigação que levou até a esse criminoso que, além das ameaças, vendia material infantil nas redes", diz o secretário.

A prisão ocorre após uma decisão judicial favorável do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cayo Santos é o suspeito e foi encaminhado à delegacia. Outro homem também foi detido.

Procurada pela reportagem do iG Gente, a Polícia Civil de Pernambuco explica: "A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), em apoio à Polícia Civil de São Paulo (PCSP), cumpriu mandado de prisão contra um homem acusado de ameaçar o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. A ação também resultou na prisão em flagrante de outro investigado por invasão de dispositivo informático".

"A operação foi coordenada pela Diretoria de Inteligência (DINTEL) e pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DPCRICI/DRACCO), em apoio à Polícia Civil de São Paulo. O mandado judicial foi expedido pela Vara Criminal de Plantão do TJSP. O principal alvo já era investigado pela PCPE por outros crimes. Após os procedimentos legais, os autuados serão apresentados em audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça", acrescenta.

Entenda

Desde que viralizou nacionalmente com o vídeo em que fazia acusações sobre a adultização de menores, Felca passou a ser ameaçado. Inclusive, o youtuber revelou durante participação no "Pod Delas" que passou a usar carro blindado.

"Sofri algumas ameaças de morte, pessoas do meu convívio sofrearam ameaças", contou. "[As ameaças] não me abalam. Eu mantenho a cautela, mas eu estou fazendo algo que é mais importante do que eu. Me desculpa aí, não vão conseguir me parar", acrescentou.



Relembre

No último dia 6, o criador de conteúdo Felca publicou em seu canal no YouTube um vídeo de 50 minutos que denunciava casos de adultização e exploração de menores na internet. A gravação teve ampla repercussão e rapidamente se tornou um catalisador de um debate urgente em todo o país.

O impacto do vídeo ultrapassou os limites das redes sociais e alcançou o cenário político. Parlamentares de diferentes espectros ideológicos passaram a se manifestar publicamente, reconhecendo a gravidade do tema e cobrando providências.

Diante da mobilização, a Câmara dos Deputados deu início à análise de projetos de lei voltados ao enfrentamento da exploração infantil no ambiente digital. A discussão reacendeu a preocupação com a segurança de crianças e adolescentes na internet e pressionou por ações mais efetivas do poder público.