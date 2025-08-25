Reprodução Instagram @Lexa Lexa

Lexa, de 30 anos, surgiu abalada nos stories do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 20 milhões de seguidores. A cantora, compositora e influenciadora recebeu um tipo de crítica específica que a deixou muito triste.

No último domingo (24), ela explicou o caso. "Gente, eu já tô me sentindo tão linda, tão maravilhosa. Aí resolvi gravar dançando minha música nova, né? Porque eu tenho que divulgar minha música nova", começou.





"E tem pessoas que insistem em escrever: 'Nossa, desde quando ela perdeu a filha dela, ela não tem mais brilho, ela perdeu o brilho'. Não façam isso. Não escrevam esse tipo de coisa, não é legal, acaba com a pessoa. Não façam isso, por favor", acrescentou.

Em seguida, ela reafirmou o pedido para que os internautas não enviassem mensagens com esse teor para ela. "Não fiquem digitando esse tipo de comentário na publicação. Porque, assim, a gente tenta, entendeu? Seguir a vida. Não é legal, não é de bom tom", concluiu.

Relembre

Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia durante a primeira gestação. A musicista foi internada em São Paulo e deu à luz Sofia, que nasceu de forma prematura. Em 5 de fevereiro, três dias após o parto, a bebê morreu.

"Sofia, te amarei eternamente, minha filha amada, espero te honrar muito, eu sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar lindo. Espera que a mamãe vai te dar mais colo", declarou à época.

A funkeira está noiva de Ricardo Vianna, ator conhecido pela atuação em obras da Globo. Ela já revelou o desejo de engravidar novamente, mas pontuou que ainda não tem liberação médica para isso.